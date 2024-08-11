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Tuzla Tersanesi Yanındaki Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

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Tuzla Tersanesi'nin yan tarafında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının tersaneye sıçramaması faciayı önledi.

Tuzla Tersanesi'nin yan tarafında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın tersaneye sıçramaması faciayı önledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Tuzla ilçesi Tuzla Tersanesi yanındaki ağaçlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ve tersanedeki işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının tersaneye sıçramaması faciayı önledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Tuzla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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