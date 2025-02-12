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Tuzla Tersanesi'nde Gemide Yangın Çıktı

Tuzla Tersanesi'nde Gemide Yangın Çıktı
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Tuzla Tersanesi'nde 'Esen' isimli gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, geminin bakım ve onarımı sırasında meydana geldi.

Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Tuzla Tersanesi'nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan 'Esen' isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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