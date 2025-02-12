Tuzla Tersanesi'nde 'Esen' Gemisinde Yangın Çıktı

Tuzla Tersanesi'nde bulunan 'Esen' isimli gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tuzla Tersanesi'nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan 'Esen' isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geminin iç kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangından etkilenen olmadı. - İSTANBUL