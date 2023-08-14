Tuzla Tersanesi'nde gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 10.30 sularında Tuzla ilçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır" denildi. - İSTANBUL