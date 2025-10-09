Haberler

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bakım yapılan bir geminin yan yatması sonucu Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde mekanik bakım yapılan bir geminin yan yatması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında Yıldız tersanesinde meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren Elmes isimli gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.