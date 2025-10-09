Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde mekanik bakım yapılan bir geminin yan yatması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında Yıldız tersanesinde meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren Elmes isimli gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL