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Tuzla'daki Arıtma Tesisinde Patlama Anı Kamerada

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlama anında işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer alıyor.

Tuzla'da arıtma tesisindeki patlama anı kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da arıtma tesisinde meydana gelen ve 5 işçinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin çalışma yaptığı sırada bir anda şiddetli patlamanın meydana geldiği, işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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