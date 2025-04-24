Tuzla'daki Arıtma Tesisinde Patlama Anı Kamerada
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlama anında işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer alıyor.
Tuzla'da arıtma tesisindeki patlama anı kamerada
İSTANBUL - Tuzla'da arıtma tesisinde meydana gelen ve 5 işçinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin çalışma yaptığı sırada bir anda şiddetli patlamanın meydana geldiği, işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa