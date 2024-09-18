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Tuzla'daki Akaryakıt İstasyonunda Patlama

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Tuzla'daki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Olayda kimse zarar görmezken, alevlere görevli müdahale etti.

Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alev alan aracı akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul'un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alevler çıkmaya başladı. Araçtan alev çıktığını gören akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt pompalarının olduğu kısımda patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil içerisinde sürücünün oturduğu ve bir anda aracın alt kısmından bir patlamanın olup ardından alevlerin çıktığı, o alevleri ise akaryakıt istasyonunda çalışan bir görevlinin yangın tüpüyle söndürdüğü görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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