Tuzla'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tuzla'da zincirleme trafik kazası kamerada: 4 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da seyir halindeki otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CAJ 866 plakalı Honda Civic marka otomobil ve hemen arkasında bekleyen 34 LAU 721 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen 05 AB 193 plakalı Hyundai marka otomobil hızla servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de önünde bekleyen otomobile vurdu.

Kazada, servis minibüsünde bulunan sürücü F.G. ve yolcu A.K. ile Hyundai marka otomobildeki yolcu Ş.K. ve sürücü Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.