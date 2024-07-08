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Tuzla'da Yokuşlu Yolda Araç Kontrolden Çıkarak Gecekondunun Üzerine Düştü

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Tuzla'da meydana gelen kazada, yokuşlu yolda manevra yapan bir hafif ticari araç kontrolünü kaybederek bir gecekondunun üzerine düştü. Araçta bulunan bir kişi hafif yaralanırken, gecekonda mahsur kalan iki kişi büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla araç kaldırıldı.

Tuzla'da yokuşlu yolda manevra yapan hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine düştü. Gecekonduda bulunan ve evde mahsur kalan iki kişi büyük korku yaşarken araçtaki bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aytemiz'in kullandığı Ford markalı hafif ticari araç, yokuşlu yolda manevra yaptığı sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç sokak üzerindeki bir gecekondunun üzerine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan oğlu Yusuf Aytemiz hafif yaralandı. Gecekonduda bulunan Gürbüz ile Fatma İpek çifti ise büyük korku yaşadı. Hafif yaralanan Yusuf Aytemiz hastaneye kaldırıldı. Ticari aracın evin kapısının üzerine düşmesi nedeniyle evde bulunan İpek çifti içeride mahsur kaldı. Ticari araç olay yerine gelen vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı. Ev sakinleri aynı yerde daha öncesinde de benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

Evlerinin üzerine araç düşen Caner İpek, "Burada üçüncü kez kaza oluyor. Annem babam balkonda mahsur kaldı. Bariyer ya da istinat duvarı istiyoruz buraya. Annem babam üç saattir balkonda mahsur kaldılar. Bir çözüm bekliyoruz artık. Yol dar, araba geri geri gelirken düşüyor" dedi.

Kaza esnasında evin içinde bulunan Fatma İpek, "Büyük korku hissettik. Öleceğiz sandık. Kaçıncı kez buraya araba düşüyor. Araba patladı patlayacak dedik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tuzla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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