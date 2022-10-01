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Tuzla'da Yeni Hal inşaatında hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Tuzla'da Yeni Hal inşaatında hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Tuzla'da Yeni Hal inşaatından hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 7 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Tuzla'da Yeni Hal inşaatından hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 7 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli şahısların daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

Tuzla'da Yeni Hal inşaatında geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda saat 07.20'de şantiyeye gelen şüpheliler içerde bulduklarını çalmaya başladı. Şüphe çekmemek için turuncu renk işçi yeleği giyen şüpheliler, şantiye işçisiymiş gibi davranarak çaldıkları malzemeleri geldikleri minibüse taşıdı. Polise yapılan ihbar sonucu takibe alınan minibüs, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilere ateş açıldı. Minibüs içinde bulunan Serkan G. (41), Erhan G. (29), Enver E. (50), Seymen E.(19), Fazıl A. (20), Sezgin A. (29), Orhan K. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan G. polisin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ve şüphelilerden Serkan G.'nin daha önceden 25, Erhan G.'nin 29, Enver E.'nin 25, Fazıl A.'nın 14, Sezgin A.'nın 27, Orhan K.'nin 16 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin Tuzla'da gasp ve hırsızlık, Ataşehir'de otodan hırsızlık, Sancaktepe'de iki adet hırsızlık olayının da failleri olduğu anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuzla 3. Sayfa Haberler

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