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Tuzla'da yat imalathanesinde yangın çıktı

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Tuzla'da yat imalatı yapan bir işyerinde çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede tüm işyerine sirayet etti ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda işyeri kullanılamaz hale geldi ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Tuzla'da yat imalatı yapan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, İstanbul'un Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yat imalatı yapan bir işyerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm işyerine sirayet etti. Çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saat çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, işyeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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