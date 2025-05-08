Tuzla'da Yangın: Bir Tekne Alev Alev Yandı, Diğer Üçü Zarar Gördü

Tuzla'da tekneler alev alev yandı

Tuzla açıklarında bir teknede çıkan yangın, bitişikteki 3 tekneye daha sıçradı

İSTANBUL - Tuzla açıklarında sabah saatlerinde bir teknede yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan 3 tekneye daha sıçradı. Ekipler uzun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Cami Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Marinada bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bitişikteki 3 tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kıyı emniyeti sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan teknelere uzun çalışmalar sonucunda müdahale etti. Söndürülen tekneler sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çekildi. İtfaiye ekipleri burada da teknelere soğutma çalışmaları yaptı. Yanan teknelerde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yangının meydana geldiği marinanın bitişiğinde bulunan limandaki balıkçı barınağındaki görevli Ahmet Akbulut, "Ben limanda barınakta görevliyim. Saat 04.45 civarı Tuzla Marina'da bir teknenin yandığını gördüm, ondan sonra bayağı bir alevler çıktı, o tekneyi açığa doğru çekmeye çalıştılar. O anda oraya giremedi itfaiyeler. Bizim buraya geldiler, tekneler de açıkta kaldı. İtfaiyeler söndürme işlemi yapamadılar. Benim gördüğüm en son iki tekne cayır cayır yanıyordu, söndürme aşaması hala devam ediyor. 04.45'te yandı, 05.00 gibi müdahale oldu ama itfaiye müdahale yapamadı. Çünkü tekneler açıktaydı. Şimdi en son sahil güvenlik müdahaleleri yaptı, teknelere soğutma yapılıyor. Benim gördüğüm 2 tane tekne alev alev yanıyordu, bayağı bir alevler çıkıyordu. Tekneleri zaten açığa çekmeselerdi limandaki bütün tekneler yanacaktı. İki tekne cayır cayır yandı bir tanesi kısmen yandı." şeklinde konuştu.