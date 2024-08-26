Tuzla'da Valelerle Sürücü Arasında Kavga Çıktı

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir mekanın valeleri ve bir otomobil sürücüsünün tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin yanında sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişinin yere düştüğü ve tekmelendiği kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL