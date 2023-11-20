Tuzla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
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Tuzla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Tuzla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Aydınlı Mahallesi'nde durdurulan araçtaki İ.T. ile C.C.D'yi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada, kaput kısmına gizlenmiş 58 uyarıcı hap, satışa hazır halde 56,3 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 810 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.