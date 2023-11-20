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Tuzla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Tuzla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.