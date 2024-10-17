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Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 815 Gram Kenevir Ele Geçirildi

Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 815 Gram Kenevir Ele Geçirildi
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Tuzla'da düzenlenen operasyonda, 'tehdit ve hakaret' suçundan aranan bir kişi yakalanırken, evinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da yapılan operasyonda "tehdit ve hakaret" suçundan aranan firari uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1.75 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. 14 Ekim'de gerçekleştirilen çalışmalarda M.İ.Ö.'nün (35) Tuzla'dan getirdiği uyuşturucuyu Kağıthane'de sattığı belirlendi. Bunun üzerine Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı. Baskında şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelinin "tehdit ve hakaret" suçundan arandığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda 10 adet kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1.75 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 adet ph düzenleyici sıvı, 2 adet nemölçer cihaz ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet ele geçirildi. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile birlikte "hırsızlık" suçlarından sabıka kaydının da olduğu tespit edilen şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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