Tuzla'da trafikte yol verme meselesi kavgaya dönüştü

TUZLA'da trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Evliya Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.