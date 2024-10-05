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Tuzla'da Silahlı Çatışma: Bir Polis Yaralandı, Üç Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tuzla'da Silahlı Çatışma: Bir Polis Yaralandı, Üç Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Tuzla'daki bir evde düzenlenen operasyonda silahlar konuştu. Dolandırıcılıktan aranan şüphelilerin evine giden polis ekiplerine açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralanırken, bir şüpheli de çatışmada vurularak hayatını kaybetti. Yakalanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da arama kararı bulunan bir şüphelinin evine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesi'nde 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, dolandırıcılık suçundan aranan şahsı yakalamak amacıyla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese düzenlenen operasyonda silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken bir şüpheli ise çatışma esnasında polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Operasyonda ikamet içerisinde yakalanan F.İ, Ç.G. ile evi kiraladığı tespit edilen M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık istanbul Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Tuzla Suç

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