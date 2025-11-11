Haberler

Tuzla’da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Tuzla'da dorsesiz bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hemen söndürüldü. Yangın sırasında trafik kontrollü olarak sağlandı ve olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tuzla'da seyir halindeki dorsesiz tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde meydana geldi. F.A. (25) idaresindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz tırda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

