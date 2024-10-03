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Tuzla'da Polis Operasyonu Sırasında Çatışma: Bir Polis Yaralı

Tuzla'da Polis Operasyonu Sırasında Çatışma: Bir Polis Yaralı
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İstanbul Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekiplerine ateş açıldı. Çatışmada bir polis memuru yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında ele geçirilen 3 tabanca ve uyuşturucu maddelerle ilgili tahkikat devam ediyor.

Tuzla'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polisi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi.

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile şahıslar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polise ateş açan E.E. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ambulans ekipleri olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

Şahısların birçok suçtan kayıtları mevcut

Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı

Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanılan saldırıya yönelik 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika istanbul 3-sayfa Hukuk Polis Tuzla Suç

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