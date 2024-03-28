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Tuzla'da Polis Memuruna Çarpan Sürücü Yakalandı

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Tuzla'da uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, polis memuruna çarparak yaraladı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 25 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli bir aracı kontrol amaçlı durdurmak istedi. Şüpheli şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak uygulama noktasında bulunan görevli polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası incelenerek şahsın kaçış güzergahı takip edildi. Şüphelinin aracı Pendik Kurtdoğmuş Köyünde terk halde bulundu. Araç bilgilerinden şüphelinin Y.K. olduğu tespit edilerek, şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Şüpheli sorgusunda, uygulama noktasından aranması olduğunu düşündüğü için kaçtığını söyledi. Ancak yapılan kontrollerde şahsın aranmasının olmadığı tespit edildi. Şüpheli Y.K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda yaralanan polis memurunun durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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