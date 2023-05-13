Tuzla'da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde park halindeki 2 araca çarpan otomobil yan yatarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EPE 828 plakalı otomobili ile caddesi üzerinde seyir halinde olan Eren Yazıcı iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili yan yatarak devrildi. Kaza sonucu sürücü Eren Yazıcı ile birlikte park halindeki araçta bulunan bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 yaralıyı ayakta tedavi etti. Kaza sonucu ise cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan sürücü Eren Yazıcı, "Ben yoldan geliyordum, soldaki araç birden sağ tarafa kırınca kontrolü kaybettim ve araca çarptım. Araç daha sonra takla attı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL