Tuzla'da Palet İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'da bir palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın 5.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken imalathanede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL