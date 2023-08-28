Tuzla'da Özel Halk Otobüsü Sürücüsü Yolda Yatan Köpeğe Çarptıktan Sonra Kaçtı

Tuzla'da özel halk otobüsü sürücüsünün, yolda yatan köpeğe çarptıktan sonra bırakıp gitmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayın ardından Tuzla Belediyesi ekipleri yaralı köpeği tedavi altına aldı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla'da özel halk otobüsü sürücüsünün, yolda yatan köpeğe çarptıktan sonra bırakıp gitmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.15 sıralarında Akfırat Mahallesi 22. Sokak'ta seyir halindeki 34 HO 3992 plakalı özel halk otobüsü, yolda yatan köpeğe çarptı. Köpek otobüsün altında kalırken aracı geriye alan sürücü, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Tuzla Belediyesi ekipleri, yaralı köpeği yoldan kaldırarak, tedavi altına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yatan köpeğin otobüsün altında kalması, sürücünün otobüsü geri alıp araçtan inmesi ve köpeğe bakmak için gelen çevredeki bir vatandaşla konuşması, daha sonra da aracına binerek geri geri sokaktan çıkması yer aldı.