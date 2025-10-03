Haberler

Tuzla'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Tuzla'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde su kuyusuna düşen sahipsiz bir köpek, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği özel operasyonla kurtarıldı. Kurtarma sonrasında köpeğin sağlık durumu iyi gözlemlendi.

Tuzla'da yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna düşüp içerisinde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölge sakinleri, sahipsiz olduğu düşünülen bir köpeğin çevredeki açık durumdaki su kuyusunun içine düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyunun derinliğini ve dar yapısını göz önünde bulundurarak özel bir operasyon başlattı. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kuyuya halat ve kurtarma aparatları yardımıyla bir görevli indirildi. Yaklaşık 10 metrelik kuyunun dibinde mahsur kalan köpek, görevli tarafından alınarak yukarı çekildi.

Başarılı operasyonun ardından kuyudan çıkarılan minik köpek, çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen yavru köpek, olay yerindeki ilk kontrollerin ardından güvence altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.