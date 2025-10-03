Tuzla'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Tuzla'da yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna düşüp içerisinde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölge sakinleri, sahipsiz olduğu düşünülen bir köpeğin çevredeki açık durumdaki su kuyusunun içine düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyunun derinliğini ve dar yapısını göz önünde bulundurarak özel bir operasyon başlattı. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kuyuya halat ve kurtarma aparatları yardımıyla bir görevli indirildi. Yaklaşık 10 metrelik kuyunun dibinde mahsur kalan köpek, görevli tarafından alınarak yukarı çekildi.

Başarılı operasyonun ardından kuyudan çıkarılan minik köpek, çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen yavru köpek, olay yerindeki ilk kontrollerin ardından güvence altına alındı. - İSTANBUL