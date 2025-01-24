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Tuzla'da Kontrolden Çıkan Servis Minibüsü Dere Yatağına Uçtu

Tuzla'da Kontrolden Çıkan Servis Minibüsü Dere Yatağına Uçtu
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Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir servis minibüsü dere yatağına düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da kontrolden çıkan servis minibüsü dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir yat şirketine ait servis minibüsü, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Servis aracında sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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