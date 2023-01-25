Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da konteynerde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Tuzla'da konteynerde yangın paniği Tuzla'da bir konteynerde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tuzla'da konteynerde yangın paniği

İSTANBUL - Tuzla'da bir konteynerde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olay saat 03.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Sertaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir konteynerde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşıları sonucu söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - 3. Sayfa

İtfaiye Tuzla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title