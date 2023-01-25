Tuzla'da konteynerde yangın paniği Tuzla'da bir konteynerde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tuzla'da konteynerde yangın paniği

İSTANBUL - Tuzla'da bir konteynerde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olay saat 03.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Sertaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir konteynerde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşıları sonucu söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.