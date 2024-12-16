Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Tuzla'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Tuzla'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil başka bir araca çarparak kaza yaptı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da kırmızı ışıkta geçen otomobil başka bir araçla çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi Tepe Sokak üzerinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Güngör Kahraman yönetimindeki 34 BCL 175 plakalı otomobil, Erkan Taş'ın kullandığı 41 ARV 237 plakalı Hyundai araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BCL 175 plakalı araç trafik lambasına çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Rukiye Karaman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
img

80 kişilik ekip Türkiye'den Suriye'ye doğru yola çıktı
img

"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Ünlü rapçi Sansar Salvo uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

Son Dakika Haberleri

31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı kaç TL olur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.