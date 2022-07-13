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Son dakika haberi! Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren ve kauçuk üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikanın havalandırma boşluğuna da sirayet ederken alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülerek kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle kauçuk üretimi yapan fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Tuzla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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