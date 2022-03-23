Tuzla'da ıslak zeminde kayan otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tuzla'da Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 34 EHK 836 plakalı otomobilin sürücüsü M.O., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı istikametten gelen 41 YM 427 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan M.O., sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan M.O. ile yaralı kamyon şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu trafik, araç kaldırıldıktan sonra normale döndü.

Kazaya tanık olan Aziz Kahraman, "Yer ıslak olduğu için araç kamyonete vurdu. Hem kamyon hem otomobil şoförü yaralı. Durumu ağır dediler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL