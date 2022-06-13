Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tuzla'da yolda seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.

Tuzla'da yolda seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Tuzla'da Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde 11 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan F.K. kontrolündeki 34 UE 1615 plakalı chevrolet markalı araç ile P.K. kontrolündeki 34 GB 8302 plakalı araç çarpıştı. Kazada iki sürücü de araçta sıkışırken kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. 2 araçta da maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şekerpınar Tragger Tuzla 3. Sayfa Haberler

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