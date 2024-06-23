Üye Girişi
Haberler

Tuzla'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla ilçesinde bir iş yerinin üzerindeki iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısı küle döndü.

Tuzla'da iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri kısa sürede döndürürken, binanın çatısı küle döndü.

Yangın, Tuzla ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin üzerindeki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çatıyı kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tuzla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

 Rusya'da sinagog ve kiliselere silahlı saldırı: 7'si polis 9 ölü, 25 yaralı

Rusya'da sinagog ve kiliselere silahlı saldırı: 7'si polis 9 ölü, 25 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title