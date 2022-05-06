Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu: 4 işçi zehirlendi - Haberler

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Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu: 4 işçi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu: 4 işçi zehirlendi Gaz zehirlenmesinin yaşandığı gemi havadan görüntülendi Tuzla'da bir tersanede bulunan gemide bakım onarım çalışması sırasında karbondioksit sızıntısı oluştu.

Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu: 4 işçi zehirlendi

Gaz zehirlenmesinin yaşandığı gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da bir tersanede bulunan gemide bakım onarım çalışması sırasında karbondioksit sızıntısı oluştu. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalarak yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

Olay, Tuzla'da Aydıntepe Mahallesindeki Ada Tersanesinde saat 10.50 sıralarında yaşandı. Tersanede bulunan ve bakım onarım çalışması yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 isimli geminin alt bölümünde iddiaya göre bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oluştu. Sızıntı nedeniyle gaz zehirlenmesi yaşayan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Öte yandan gaz zehirlenmesinin yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

3. Sayfa, Genel, Güncel, Haberler

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