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Tuzla'da gemide çalışan işçi 7 metreden düşerek yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Tuzla'da gemide çalışan işçi 7 metreden düşerek yaralandı

Tuzla'da bir tersanede bakıma giren gemide çalışma yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Tuzla'da bir tersanede bakıma giren gemide çalışma yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ayağında ve bacağında kırıklar oluşan işçi, düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saatte kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzla'da bulunan bir tersanede saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre tersanede bakıma alınan bir gemide çalışma yapıldığı sırada Arif Karakaş isimli işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. 10 gün önce işe başladığı öğrenilen Karakaş, düştüğü yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakaş düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar ile kurtarıldı. Tekne ile karaya çıkartıldıktan sonra ambulansa alınarak Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş'ın ayağında ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuzla 3. Sayfa Haberler

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