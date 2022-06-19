Tuzla'da fabrikanın soğuk havada deposunda yangın çıktı Tuzla'da fabrikanın soğuk havada deposunda yangın çıktı Tuzla'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktı. Tuzla'da fabrikanın soğuk havada deposunda yangın çıktı İSTANBUL - Tuzla'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı üzerinde bulunan bir fabrikanın soğuk hava deposu kısmında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığını duyan şirket yöneticilerinin olay yerine geldiği görüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tuzla'da fabrikanın soğuk havada deposunda yangın çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.