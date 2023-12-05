Tuzla'da Ehliyetsiz Sürücüden Uyuşturucu Operasyonu

Tuzla'da motosikletli polislerce yapılan uygulama esnasında, 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, sürücü cezaevine gönderildi.

Tuzla'da motosikletli polislerce yapılan uygulama esnasında, 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, sürücü cezaevine gönderildi.

Tuzla'da 3 Aralık Pazar günü saat 17.50 sıralarında uygulama yapan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Y.K.K.'nın yaşının 17 olduğu tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrol ve aramada, zulalanmış 15 parça satışa hazır halde 61.50 gram marihuana, zulalanmış 2 parça satışa hazır halde 3 gram taş kokain ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Y.K.K.(17) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Aralık tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL