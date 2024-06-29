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Tuzla'da Dükkan Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralı

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Tuzla'da aralarında husumet bulunan bir kişinin dükkanına silahla saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu dükkan sahibi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla'da bir şahıs aralarında husumet bulunan bir kişinin dükkanına silahla saldırdı. Saldırı sonucu dükkan sahibi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 23.00 sıralarında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı saldırgan aralarında husumet bulunan İbrahim Türk'ün dükkanının önüne geldi. Saldırgan burada bağırarak İbrahim Türk'ü dışarı çağırdı. İbrahim Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan dükkana rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Türk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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