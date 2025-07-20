Tuzla'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltında

Tuzla'da gelin ve damadın evden çıktığı sırada kurusıkı tabancayla defalarca kez havaya ateş eden ve gözaltına alınan şahıs hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı. 19 Temmuz 2025 tarihinde Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde düğün konvoyu esnasında bir şahsın havaya ateş ettiği tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen V.A. isimli şahıs kurusıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan adli işlemler başlatıldı. - İSTANBUL