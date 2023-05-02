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Tuzla'da Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücü Polisin Hedefinde

Tuzla'da Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücü Polisin Hedefinde

3. Sayfa Haberleri

TUZLA'da düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

TUZLA'da  düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 30 Nisan Pazar günü  saat 13.00 sıralarında Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki  bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı.O anlar  cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobili etrafında döndüren sürücü, lastik yakarak duman çıkardığı ve konvoydakilerin de cep telefonu kamerası ile görüntü aldıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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