Tuzla'da doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar bir süreliğine durduruldu

Tuzla'da doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında oluşan gaz sızıntısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Uçuşlar, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tekrar başladı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında zarar gören bir borudan gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışma, uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05 itibariyle uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu. Havalimanında yaklaşık 30 dakika iniş ve kalkışın olmaması nedeniyle 3 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığı anlaşıldı ve uçuşlar saat 14.20 itibariyle yeniden yapılmaya başladı. - İSTANBUL