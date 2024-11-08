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Tuzla'da Çocuğa Şiddet Uygulayan Şahıs Yeniden Tutuklandı

Tuzla'da Çocuğa Şiddet Uygulayan Şahıs Yeniden Tutuklandı
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Tuzla'da bir alışveriş merkezi otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa yere fırlatması nedeniyle tutuklanan A.K., tahliye olduktan sonra yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeniden tutuklandı.

Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğu yere fırlattığı gerekçesiyle tutuklanan ve ardından hakkında açılan dava kapsamında tahliye edilen şahıs, yeniden tutuklandı.

Tuzla'da bir alışveriş merkezinin önünde 7 yaşındaki B.E.A. ve arkadaşları oyun oynarken, iddiaya göre çocukların gürültüsünden rahatsız olan A.K. küçük çocuk B.E.A.'yı yere savurdu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.K. 8 Ekim 2024 günü adli makamlarca "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.K. hakkında kamu davası açılmasıyla İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Yeniden tutuklandı

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti. İtirazın ardından şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Karar sonucunda şüpheli A.K. tekrar tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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