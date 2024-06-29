Tuzla'da bir binanın çatısında yangın çıktı

Tuzla'da bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler yandaki başka bir binanın çatısına da sıçrarken, ara ara patlama seslerinin duyulduğu yangında çatılarda hasar oluştu. Çatıların alev alev yandığı anlar ve patlama sesleri kameraya yansıdı.

Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Öztunç Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında saat 16.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada kıvılcımların sıçramasıyla straforlar yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale edemeyince olay itfaiyeye bildirildi. Alevler yan binanın çatısına da sirayet etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iki çatıdaki yangına da müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkışı esnasında çatıda çalışma yapan Mehmet Memiloğlu, "Altında kıvılcımlar yandı. O şekilde yangın çıktı. Anlayamadık. Biz bu tarafa gelene kadar zaten suyu döktük ama birden alevlendi. Yaralı yok. İçeride köpük eşya olduğu için birden alevlendi. Bu yanınca karşı çatılara da sıçradı" dedi.

Öte yandan çatıların alev alev yandığı anlar ve patlama sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL