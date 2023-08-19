Tuzla'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şifa Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, poliste 13 adet kaydı olan Yetkin Tapki (26), tartıştığı Y.K. (26) tarafından sol göğsünden 2, sağ göğsünden 1 bıçak darbesi alarak yaralandı. Poliste 6 kaydı olan Y.K. olayın ardından kaçarken yaralanan Yetkin Tapki de olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Tapki yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Y.K. ile B.K. mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. - İSTANBUL