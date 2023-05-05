Tuzla'da Ayrı Yaşayan Adam, Abisinin Araçlarını Ateşe Verdi

Tuzla'da eşinden ayrı yaşayan bir adam, abisinin servis minibüsünü ve otomobilini yakarak hasara neden oldu. Abisi Ahmet Alınmış, kardeşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

TUZLA'da eşinden ayrı yaşayan F.A., iddiaya göre iki kızına bakan abisi Ahmet Alınmış'a kızarak, servis minibüsünü ve otomobilini ateşe verdi. Kardeşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyen ağabey Ahmet Alınmış yetkililerden yardım istedi. Fırat Alınmış'ın servis minibüsü ve otomobili yaktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şifa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evli ve üç çocuk babası F.A., üç yıl önce eşini ve çocuklarını darbetti. F.A.'ya boşanma davası açan eşi, küçük çocuğunu da alarak babasının evine gitti. Geride kalan iki kız kardeşe ise F.A.'nın ağabeyi Ahmet Alınmış sahip çıktı. Bu duruma sinirlenen F.A., 13 Nisan ve 4 Mayıs günü sabah saatlerinde ağabeyinin servis minibüsünü ve otomobilini yanıcı madde dökerek yaktı. Kısa sürede araçlar alev topuna dönerken, alevler bir eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tamamı yanan minibüs kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobil ve evde hasar oluştu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

"HANGİMİZİ VURACAK, HANGİMİZİ ÖLDÜRECEK DÜŞÜNCESİ BİZİ KORKUTUYOR"

"DÖRTTEN FAZLA ARACIMIZI KUNDAKLADI"

ARAÇLARI YAKTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI