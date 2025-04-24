Tuzla'da Arıtma Tesisinde Patlama: 5 İşçi Yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde katı atık tankında meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde katı atık tankında saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi ve UMKE ekibi sevk edildi. Maskeli ve özel kıyafetli ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Öte yandan Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

İlk belirlemelere göre, Aydın O., Fırat C., Recep M., Fatih K. ve Soner K. isimli işçiler yaralandı. Yaralılardan Aydın O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca patlama nedeniyle iş yerinin bahçesinde bulunan bir otomobil ile ticari aracın da hasar aldığı görüldü. - İSTANBUL