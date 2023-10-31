Tuzla'da Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

TUZLA'da alışveriş merkezindeki bir mağazadan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Tuzla'da 25 Ekim Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında, bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, işyerindeki kasadan nakit para ve altınları alan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. K.H. (20), Ş.G. (38) ve Y.G. (25) isimli şüphelilerin işyerinde bulunan kasadan; 56 bin 300 dolar, 9 bin euro, 150 bin lira nakit para, 33 çeyrek altın, 22 tam altın, maddi değeri yaklaşık 27 bin lira olan 2 cep telefonu çaldıkları belirlendi. İncelemelerin devamında olayı gerçekleştiren şüphelilerden K.H.'nin işyeri çalışanı olduğu ve kasanın anahtarlarını kopyalayarak Y.G.'ye verdiği, bu şüphelinin ise abisi olan Ş.G. ile hırsızlığı gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla olayda çaldıkları eşya ve paralar ile yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Yakalanan K.H., Ş.G. ve Y.G. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler 'İşyerinden Hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.