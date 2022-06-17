Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde şüphe üzerine bir dinlenme tesisinde durdurulan tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde şüphe üzerine bir dinlenme tesisinde durdurulan tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tuzla ilçesi TEM Anadolu Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde durumundan şüphelenilen bir yakıt tankeri, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını değerlendiren polis ekipleri tarafından dün gece durdurulan tankerde yapılan kontrollerde, piyasa değeri 240 bin lira olduğu tahmin edilen 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen A.Ç. ve A.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

(Sadık Kahraman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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