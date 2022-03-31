Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası

Erzincan'da tuzak kurarak kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak toplamda 18 bin 284 TL para cezası uygulandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da tuzak kurarak kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak toplamda 18 bin 284 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ile İliç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen arazi denetimleri sırasında tuzak ile avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak 8 adet canlı kınalı kekliğe el konuldu. Yakalanan şahıslar hakkında 10 bin 284 TL idari ve 8 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 18 bin 284 TL para cezası uygulandı. DKMP ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise, denetimlerin devam edeceği ve kaçak avcılığa müsaade edilmeyeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Parklar, Para Cezası, Türk Lirası, Erzincan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title