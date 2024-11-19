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Tuvalette Çığlık Atan Kadın Polisi Alarma Geçirdi

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Antalya'da bir parkta bulunan tuvaletten gelen çığlıklar, polis ve itfaiye ekiplerinin anons geçmesine neden oldu. Kapıyı içeriden sürgüleyerek kapatan kadın, ekipler geldiğinde 'sizleri seviyorum' diyerek tuvaletten ayrıldı.

Tuvalette çığlıklarıyla polisi alarma geçirdi, kapıyı açınca 'sizleri seviyorum' dedi

Kapıyı içeriden sürgüleyerek kapatan kadın, çığlıklar sonrası gelen ekiplere kapıyı açmamak için uzun süre direndi

Bir süre sonra kapıyı açan kadın, 'Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum' diyerek bölgeden ayrıldı

ANTALYA - Antalya'da park içerisinde bulunan tuvalette bir kadının çığlıklar attığı ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da park içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın çığlığı çevredeki vatandaşlara panik yaşattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 65 sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Park içerisinde bulunan tuvaletten bir kadının çığlıklar attığını duyan vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar ilk başta kapısında 3 adet asma kilit bulunan kapının kadının üzerine kilitlendiğini düşündü. Ancak kapının içeriden sürgüleyerek kapatıldığını fark etmelerinin üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Polis uzun süre dil döktü

Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri isminin Gizem Ö. Olduğu öğrenilen kadını bulunduğu yerden çıkması için uzun süre çaba sarf etti. Ekipler gelmeden önce çığlıklar atan kadına polis herhangi bir problem olup olmadığını sordu. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kadın ekiplere "Problem yok" derken, yapılan sorgusunda her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekibi tarafından parktan uzaklaştırılan Gizem Ö., "Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum" diyerek bölgeden ayrıldı.

Tuvalette Çığlık Atan Kadın Polisi Alarma Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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