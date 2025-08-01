Tutuklu Şahıs Hastaneden Firar Etti

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Eskişehir'de mahkemece tutuklanan E.A. isimli şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar etti. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de mahkemece tutuklanan bir şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar etti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahkemece tutuklanan E.A. isimli şahıs, ekiplerce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolü yapılan şahıs, hastaneden kaçtı. İkamet adresinin 75. Yıl mahallesinde olduğu öğrenilen E.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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