Tutuklu Şahıs Hastaneden Firar Etti

Eskişehir'de mahkemece tutuklanan bir şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar etti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahkemece tutuklanan E.A. isimli şahıs, ekiplerce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolü yapılan şahıs, hastaneden kaçtı. İkamet adresinin 75. Yıl mahallesinde olduğu öğrenilen E.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR