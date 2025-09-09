Haberler

Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu

Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu
Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu
Bir kadının cezaevinde tutuklu bulunan eşiyle yaptığı telefon görüşmesine ait görüntü kısa sürede viral oldu. Genç kadının cep telefonuyla kaydettiği görüşmede eşine "Beni özledin mi?" diye sorduğu, cezaevindeki şahsın ise "Kokun burnumda tütüyor. Saçını alamadım senin ona yanıyorum" yanıtını verdiği görülüyor.

Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişiyle eşinin yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

"SAÇINI ALAMADIM SENİN, ONA YANIYORUM"

Genç kadının cep telefonuyla kaydettiği konuşmada, "Beni özledin mi?" sorusuna tutuklu eşinin "Kokun burnumda tütüyor. Saçını alamadım senin, ona yanıyorum" sözleriyle karşılık verdiği duyuluyor.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Eşler arasındaki bu samimi diyalog, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı ve kısa zamanda gündemin dikkat çeken konularından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
